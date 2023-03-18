В Москву пришла метеорологическая весна

"В Москве началом климатической весны ранее считалось 27 марта, но после перехода в нынешнем году на новые климатические нормы, рассчитанные за период с 1991 по 2020 года, и учитывающие последние изменения климата, эта дата приходиться на 21 марта", – говорится в сообщении.