Спасатели усилили контроль безопасности на столичных реках и водоемах

Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность, — рассказал он.

Заммэра рекомендует москвичам быть аккуратнее и ни в коем случае не выходить на лед. По его словам, в городе патрулированием заняты свыше 20 судов на воздушной подушке, а также 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Также спасатели рассказали, чего ни в коем случае нельзя делать на тонком льду. Так, запрещено проверять на прочность тонкий весенний лед на водоемах, поскольку он всегда ломается без треска.