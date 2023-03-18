Москвичей пригласили отметить День метеорологии в Музее космонавтики

В Музее космонавтики подготовили специальную программу к Всемирному дню метеорологии. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— 25 и 26 марта посетители смогут побывать на встречах с учеными-метеорологами, узнать о современных технологиях предсказывания погоды, посмотреть тематические фильмы и принять участие в викторине, — говорится в сообщении.

В качестве спикеров событий выступят специалисты Росгидрометцентра и кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, каждое из мероприятий можно посетить по билету музея.

Также в Государственном Дарвиновском музее 18 марта состоится праздник, приуроченный ко Всемирному дню воды. В тот же день в стенах музея состоится научно-популярная лекция «Морские драконы мезозоя». Она посвящена ящерам, которых часто ошибочно называют морскими динозаврами.