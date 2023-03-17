Известный российский актер высказался о недостатках Москвы

«Особое отвращение у меня вызывают гаражи, одно название, вот эти металлические ржавые коробки, которые, как правило, располагаются вдоль железнодорожных путей. И в какой бы аэропорт ты не ехал, ты все это видишь и думаешь, когда это отвратительное зрелище исчезнет. Они все уродливые, занимают огромные площади. А особая мерзость — эти так называемые ракушки во дворах. Ссылаются на то, что они для льготников. Может быть, но не думаю, что у нас такое количество ветеранов. Но я терпеть не могу это, я за цивильные стоянки: многоярусные, подземные, какие угодно, лишь бы не это уродство. На месте этих площадей можно было организовать газоны и детские площадки», — убежден он.