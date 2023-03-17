Стало известно, когда в Москву придет потепление

По словам Вильфанда, ожидаемая погода на следующей неделе будет «устойчиво тёплой», но облачной. При этом понедельник, по словам Вильфанда, будет «переходным» днём – в ночное время температура ещё будет опускаться до -7-5°, но днём температура будет подниматься до +7°. Однако уже со вторника температура ночью будет оставаться на уровне нуля, а дневная температура будет устойчиво держаться от +4° до +9°.