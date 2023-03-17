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19 минут назад

Синоптики прогнозируют потепление в Москве на следующей неделе

Елена Прошина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до +9°. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стало известно, когда в Москву придет потепление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вильфанда, ожидаемая погода на следующей неделе будет «устойчиво тёплой», но облачной. При этом понедельник, по словам Вильфанда, будет «переходным» днём – в ночное время температура ещё будет опускаться до -7-5°, но днём температура будет подниматься до +7°. Однако уже со вторника температура ночью будет оставаться на уровне нуля, а дневная температура будет устойчиво держаться от +4° до +9°.

В Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров

Впрочем, синоптик предупредил, что не стоит строить «завышенные ожидания» по поводу наступления весны – со среды в Москве ожидается небольшой дождь.

«Просто энергию солнца можно будет ощутить на себе. Обычно, не рекомендуется находиться в полуденные и послеполуденные часы на солнце, а в ближайшие выходные – можно, потому что ультрафиолетовый индекс будет низкий. И он полезен – и взрослым, и детям», – заявил Вильфанд.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна придёт в Москву уже 22–23 марта.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Роман Вильфанд,
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