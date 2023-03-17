Стало известно, когда в Москву придет потепление

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление до +9°. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Вильфанда, ожидаемая погода на следующей неделе будет «устойчиво тёплой», но облачной. При этом понедельник, по словам Вильфанда, будет «переходным» днём – в ночное время температура ещё будет опускаться до -7-5°, но днём температура будет подниматься до +7°. Однако уже со вторника температура ночью будет оставаться на уровне нуля, а дневная температура будет устойчиво держаться от +4° до +9°.
Впрочем, синоптик предупредил, что не стоит строить «завышенные ожидания» по поводу наступления весны – со среды в Москве ожидается небольшой дождь.
«Просто энергию солнца можно будет ощутить на себе. Обычно, не рекомендуется находиться в полуденные и послеполуденные часы на солнце, а в ближайшие выходные – можно, потому что ультрафиолетовый индекс будет низкий. И он полезен – и взрослым, и детям», – заявил Вильфанд.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна придёт в Москву уже 22–23 марта.