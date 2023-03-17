Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле ограничили до 30 июня

Движение транспорта на участках Алабяно-Балтийского тоннеля ограничено до 30 июня 2023 года из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«До 30 июня для автомобилистов недоступна одна полоса движения на участках Алабяно-Балтийского тоннеля. Там проводятся ремонтные работы. Стройте маршруты заранее с учетом ограничений», - говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке Алабяно-Балтийского тоннеля от д. 7 по ул. Алабяна до д. 25/2 по ул. Космонавта Волкова с 17 марта до 17 июня круглосуточно введено поэтапное закрытие одной полосы движения в каждом направлении. Кроме того, на участке бокового проезда Алабяно-Балтийского тоннеля от вл. 8, стр. 2 по ул. Балтийская до д. 25/2 по ул. Космонавта Волкова с 29 апреля до 30 июня будет действовать поэтапное закрытие одной полосы движения.