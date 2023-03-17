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1 час назад

Собянин: День московского спорта пройдет в Лужниках 1 июля

Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте объявил, что День московского спорта пройдет в Лужниках 1 июля и пригласил москвичей на мероприятия, которые пройдут в честь юбилея столичного спорта.

Собянин: День московского спорта пройдет в Лужниках 1 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главное событие спортивного лета состоится 1 июля - День московского спорта в Лужниках. Знаменитые чемпионы проведут мастер-классы и марафоны тренировок по более чем 50 видам спорта. Гостей ждут показательные выступления, паблик токи, а также концерт звезд российского шоу-бизнеса», - написал Собянин.

Мэр отметил, что в 2023 году московский спорт отмечает свое 100-летие.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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