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17 минут назад

Бирюков напомнил о регламентных сроках отключения отопления

Вечерняя Москва

График отключения четко сформирован в столице, однако при необходимости пожелания жителей города учтут. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков напомнил о регламентных сроках отключения отопления в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Отопительный период в столице и его сроки регламентированы. Подачу тепла в дома отключают, если в течение пяти суток среднесуточная температура составляет от плюс восьми и более градусов.

— Мы не ставим для себя таких задач, как остановка и пуск отопительного периода. Учитываются регламентные сроки, — приводит слова Бирюкова «Интерфакс».

В некоторых случаях власти города могут отступить от установленного порядка — если поступят просьбы от жителей столицы.

Подготовка к новому отопительному сезону в Москве начинается в середине апреля. В 2022 году перевод систем теплоснабжения на летний режим работы в столице стартовал 14 мая. Мероприятия проводили поэтапно в течение нескольких дней.

В феврале специалистам пришлось повысить температуру в системе отопления из-за похолодания.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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