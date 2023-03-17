Бирюков напомнил о регламентных сроках отключения отопления в Москве

График отключения четко сформирован в столице, однако при необходимости пожелания жителей города учтут. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Отопительный период в столице и его сроки регламентированы. Подачу тепла в дома отключают, если в течение пяти суток среднесуточная температура составляет от плюс восьми и более градусов.

— Мы не ставим для себя таких задач, как остановка и пуск отопительного периода. Учитываются регламентные сроки, — приводит слова Бирюкова «Интерфакс».

В некоторых случаях власти города могут отступить от установленного порядка — если поступят просьбы от жителей столицы.

Подготовка к новому отопительному сезону в Москве начинается в середине апреля. В 2022 году перевод систем теплоснабжения на летний режим работы в столице стартовал 14 мая. Мероприятия проводили поэтапно в течение нескольких дней.