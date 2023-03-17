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1 час назад

Москвичи смогут получать еще одну справку онлайн

Lenta.ruиещё 2

В Москве упростили процесс оформления справки об обучении ребенка в образовательной организации. Теперь ее можно получить онлайн в электронном дневнике «Московской электронной школы» (МЭШ). Новый функционал освободит родителей от необходимости лично идти в школу и сократит время ожидания справки с трех дней до трех минут. Каждый год в школах выдают до 500 тысяч таких справок, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи смогут получать еще одну справку онлайн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Справка об обучении ребенка в школе может потребоваться родителям на работе, при покупке льготного билета на железнодорожный транспорт, для получения льготных скидок и других услуг. За три месяца родители школьников с помощью нового механизма заказали уже более 30 тысяч справок. Пик запросов на такие справки приходится на конец учебного года перед каникулами.

Пользователям сервиса также доступен архив со всеми справками об обучении детей, оформленными в электронном виде в течение текущего учебного года. Кроме того, есть возможность фильтрации отображения справок об обучении по дате выдачи справки и статусу заявления.

Проект по автоматизации справок — одна из совместных инициатив по цифровизации городских сервисов столичных Комитета государственных услуг, Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий.

«Московская электронная школа» — совместный проект Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий Москвы. Единую цифровую образовательную платформу столицы могут посещать ученики, учителя и родители. Среди основных сервисов «МЭШ» — библиотека учебных материалов, единый электронный журнал и электронный дневник, «Москвенок» и «Портфолио учащегося».

Более подробную инструкцию о том, как оформить справку об обучении ребенка в школе, можно найти в веб-дневнике и в приложении «Дневник МЭШ».

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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