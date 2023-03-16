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7 минут назад

В Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров

Елена Прошина

С вечера 16 марта до утра 17 марта в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

В Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предупреждение действует с 17:00 четверга до 10:00 пятницы. Местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров и гололедица.

В комплексе городского хозяйства призвали столичных автомобилистов проявлять бдительность на дорогах, «строго соблюдать скоростной режим и дистанцию».

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП. Его участниками стали три автомобиля. В результате аварии пять человек погибли, еще шесть — пострадали.

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