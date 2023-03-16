С вечера 16 марта до утра 17 марта в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Предупреждение действует с 17:00 четверга до 10:00 пятницы. Местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров и гололедица.
В комплексе городского хозяйства призвали столичных автомобилистов проявлять бдительность на дорогах, «строго соблюдать скоростной режим и дистанцию».
Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП. Его участниками стали три автомобиля. В результате аварии пять человек погибли, еще шесть — пострадали.