С вечера 16 марта до утра 17 марта в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

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Предупреждение действует с 17:00 четверга до 10:00 пятницы. Местами по Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров и гололедица.

В комплексе городского хозяйства призвали столичных автомобилистов проявлять бдительность на дорогах, «строго соблюдать скоростной режим и дистанцию».