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50 минут назад

Москвичей предупредили о тумане вечером 16 марта

Москва24

Жителей и гостей Москвы ожидает туман, видимость которого составит от 200 до 700 метров. Также может появиться гололедица, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы. Согласно информации, погодное явление будет присутствовать после 17:00 четверга, 16 марта, и до 10:00 пятницы, 17 марта.

Москвичей предупредили о тумане
Фото: Москва24Москва24

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном гололеде до 18 марта. Синоптик отметил, что гололед мог бы растаять от дождя, однако с 17 марта осадки не прогнозируются.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил о возвращении декабрьских морозов в Москву в предстоящие выходные. По его словам, следует ожидать гололедицу толщиной 5–7 миллиметров в ночное время. Днем будет становиться теплее, выйдет солнце. Температура будет колебаться от 0 до 5 градусов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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