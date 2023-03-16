Москвичей предупредили о тумане

Жителей и гостей Москвы ожидает туман, видимость которого составит от 200 до 700 метров. Также может появиться гололедица, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы. Согласно информации, погодное явление будет присутствовать после 17:00 четверга, 16 марта, и до 10:00 пятницы, 17 марта.

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"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном гололеде до 18 марта. Синоптик отметил, что гололед мог бы растаять от дождя, однако с 17 марта осадки не прогнозируются.