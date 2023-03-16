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49 минут назад

Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

Агентство «Москва»иещё 6

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале назвал 15 апреля датой проведения в столице весеннего субботника и пригласил жителей города принять в нем участие.

Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

«Приглашаю москвичей 15 апреля на традиционный общегородской субботник. Инвентарь предоставим. Информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ», - написал Собянин.

Он уточнил, что генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля. За это время будут приведены в порядок улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов; будут вымыты фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовлены к летнему сезону фонтаны; также будут вымыты дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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