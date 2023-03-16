Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике

«Приглашаю москвичей 15 апреля на традиционный общегородской субботник. Инвентарь предоставим. Информация о пунктах выдачи появится в городских СМИ и на сайтах префектур и управ», - написал Собянин.

Он уточнил, что генеральная уборка Москвы пройдет с 1 по 30 апреля. За это время будут приведены в порядок улицы и дворы, детские и спортивные площадки, территории парков и скверов; будут вымыты фасады домов, памятники, мосты и тоннели, подготовлены к летнему сезону фонтаны; также будут вымыты дорожные знаки и указатели, остановки общественного транспорта.