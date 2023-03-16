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47 минут назад

В Театре на Таганке Дон Кихот и Санчо Панса отправляются в Россию

Москва меняется

На сцене театра на Таганке неразлучные Дон Кихот и Санчо Панса ищут приключений в России ХХI века. Дон Кихот выходит из комы в толедской больнице и внезапно осознает, что он русский. Вместе с Санчо Пансой они отправляются сражаться с мельницами в Россию, а там в это время проходит Чемпионат мира по футболу.

В Театре на Таганке Дон Кихот и Санчо Панса отправляются в Россию
Фото: Московский театр на ТаганкеМосковский театр на Таганке

Театр на Таганке представляет спектакль по пьесе Алексея Житковского “Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник” в постановке Дениса Хусниярова.

Безумный романтик Дон Кихот и одержимый футболом Санчо Панса встречаются с жителями России и пытаются по-своему наводить порядок и восстанавливать справедливость. Кто в этой паре главный герой и в чем заключается смысл “геройства”? На эти вопросы ответит спектакль.

В главных ролях Павел Комаров и Василий Уриевский.

Спектакли пройдут на Новой сцене 18 марта и 22 апреля. Начало в 19:00.

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут (с антрактом). Участвует в проекте “Пушкинская карта”.

Билеты от 650 рублей можно купить на сайте театра. Адрес: ул. Земляной Вал, 76/21, стр. 1.

Новости Москвы,Василий Уриевский,Денис Хуснияров,Дон Кихот,Павел Комаров,
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