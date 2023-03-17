Москвичи оплачивают 98% коммунальных счетов

Уровень сбора платежей за коммунальные услуги среди горожан составляет 98 процентов. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Могу сказать, что москвичи платят коммунальные услуги вовремя. Уровень сбора коммунальных услуг у нас достигает 98 процентов, это высокий показатель, — сказал он.

С должниками необходимо проводить системную работу для дальнейшего получения высокого уровня сбора коммунальных платежей, цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ Светлана Калинина рассказала, по каким признакам можно распознать фальшивую квитанцию. Фальшивые квитанции часто очень сложно отличить от настоящих. Разница может быть в одной букве или цифре в реквизитах, поэтому их нужно проверять очень внимательно.