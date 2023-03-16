Собянин: Москвичи установили имена еще нескольких участников ВОВ

«Москвичи нашли портреты в военных выпусках газеты «За счастье Родины», сравнили их с фото и сообщили о находке в Главархив Москвы. В виртуальном музее «Москва - с заботой об истории» собрано около 200 неподписанных снимков. Большая часть из них принадлежит фронтовому фотокорреспонденту Давиду Минскеру», - отметил мэр.