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50 минут назад

Собянин: Москвичи установили имена еще нескольких участников ВОВ благодаря проекту «Неизвестный герой»

Агентство «Москва»иещё 5

Жители Москвы помогли установить имена нескольких героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: Москвичи установили имена еще нескольких участников ВОВ
Фото: ТАССТАСС

«Имена пятерых солдат Великой Отечественной войны установили москвичи в рамках фотопроекта «Неизвестный герой». Проект был запущен в День памяти и скорби с целью дополнить список участников войны, чьими именами можно гордиться», - написал Собянин.

Мэр уточнил, что среди них: Федор Михайлович Овдиенко - майор, награжденный орденом Красной Звезды; Анатолий Филиппович Макушин - капитан, инспектор по авиации; Федор Прохорович Миц - капитан, заместитель командира стрелкового полка; Ирина (Ираида) Михайловна Неумывахина - старший сержант, санитарный инструктор; Федор Андреевич Черных - лейтенант.

«Москвичи нашли портреты в военных выпусках газеты «За счастье Родины», сравнили их с фото и сообщили о находке в Главархив Москвы. В виртуальном музее «Москва - с заботой об истории» собрано около 200 неподписанных снимков. Большая часть из них принадлежит фронтовому фотокорреспонденту Давиду Минскеру», - отметил мэр.

Новости Москвы,Федор Черных,Сергей Собянин,
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