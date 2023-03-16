Собянин: Москвичи установили имена еще нескольких участников ВОВ

Жители Москвы помогли установить имена нескольких героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Имена пятерых солдат Великой Отечественной войны установили москвичи в рамках фотопроекта «Неизвестный герой». Проект был запущен в День памяти и скорби с целью дополнить список участников войны, чьими именами можно гордиться», - написал Собянин.
Мэр уточнил, что среди них: Федор Михайлович Овдиенко - майор, награжденный орденом Красной Звезды; Анатолий Филиппович Макушин - капитан, инспектор по авиации; Федор Прохорович Миц - капитан, заместитель командира стрелкового полка; Ирина (Ираида) Михайловна Неумывахина - старший сержант, санитарный инструктор; Федор Андреевич Черных - лейтенант.
«Москвичи нашли портреты в военных выпусках газеты «За счастье Родины», сравнили их с фото и сообщили о находке в Главархив Москвы. В виртуальном музее «Москва - с заботой об истории» собрано около 200 неподписанных снимков. Большая часть из них принадлежит фронтовому фотокорреспонденту Давиду Минскеру», - отметил мэр.