Собянин объявил о реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

"Дворец пионеров на Воробьевых горах - знаковое место для нескольких поколений москвичей. Через его кружки и секции прошли тысячи юных жителей столицы. Здесь начинали свой путь в профессию многие известные артисты, музыканты, писатели, ученые, спортсмены. <…> При этом за 60 лет легендарный дворец в стиле советского модернизма ни разу комплексно не ремонтировался. И нуждается в обновлении и восстановлении. В ходе реализации проекта приведут в порядок декор фасадов и восстановят отделку цоколей из натурального камня. Отреставрируют мозаичные панно и восстановят утраченные элементы произведений монументального искусства", - написал Собянин.