Праздник "Навруз" в Москве пройдет в онлайн-формате в этом году

Празднование "Навруза" в Москве состоится 25 марта в онлайн режиме. Для зрителей подготовлены специальная концертная программа и познавательные фильмы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталия Сучкова.
"В этом году "Навруз" состоится в 17-й раз. Мы совместно с национальной общественностью пришли к выводу – был создан специальный комитет по подготовке Навруза – пришли к выводу, что мы в этом году тоже проведет его в онлайн-формате. Как обычно, у нас пройдет прекрасная концертная программа", – отметил он.
Руководитель департамента подчеркнул, что зрители смогут посетить экскурсии в Государственном музее Востока. Трансляция планируется 25 марта в 14:00 на официальном сайте "Навруза", в "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на сайте "Комсомольской правды".
Сучков напомнил, что в 2022 году онлайн-программу посетили более 2 миллионов человек.
Ранее руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщал, что трансляция праздника будет проходить с 12:00 до 18:00 на официальном сайте праздника, в его YouTube-каналах, в YouTube телеканала "Мир". Он рассказывал, что в программу войдут презентации национальных диаспор, мастер-классы по приготовлению блюд национальных кухонь, спортивные состязания, национальные танцы.