Праздник "Навруз" в Москве пройдет в онлайн-формате в этом году

"В этом году "Навруз" состоится в 17-й раз. Мы совместно с национальной общественностью пришли к выводу – был создан специальный комитет по подготовке Навруза – пришли к выводу, что мы в этом году тоже проведет его в онлайн-формате. Как обычно, у нас пройдет прекрасная концертная программа", – отметил он.