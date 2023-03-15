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1 час назад

Праздник "Навруз" в Москве пройдет в онлайн-формате в этом году

Москва24

Празднование "Навруза" в Москве состоится 25 марта в онлайн режиме. Для зрителей подготовлены специальная концертная программа и познавательные фильмы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталия Сучкова.

Праздник "Навруз" в Москве пройдет в онлайн-формате в этом году
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов Агентство "Москва"/Александр Авилов

"В этом году "Навруз" состоится в 17-й раз. Мы совместно с национальной общественностью пришли к выводу – был создан специальный комитет по подготовке Навруза – пришли к выводу, что мы в этом году тоже проведет его в онлайн-формате. Как обычно, у нас пройдет прекрасная концертная программа", – отметил он.

Руководитель департамента подчеркнул, что зрители смогут посетить экскурсии в Государственном музее Востока. Трансляция планируется 25 марта в 14:00 на официальном сайте "Навруза", в "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на сайте "Комсомольской правды".

Сучков напомнил, что в 2022 году онлайн-программу посетили более 2 миллионов человек.

Ранее руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы сообщал, что трансляция праздника будет проходить с 12:00 до 18:00 на официальном сайте праздника, в его YouTube-каналах, в YouTube телеканала "Мир". Он рассказывал, что в программу войдут презентации национальных диаспор, мастер-классы по приготовлению блюд национальных кухонь, спортивные состязания, национальные танцы.

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