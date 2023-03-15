Пассажир московского транспорта забыл игрушку "гусь-обнимусь"

"Если это именно вы забыли своего друга, то он ждет вас на одном из наших складов", – говорится в сообщении.

Также в департаменте рассказали, что делать пассажиру, если он забыл вещь в транспорте. Так, можно обратиться по номеру 3210 с мобильного телефона, через чат-бот Александра или через приложение "Метро Москвы".

Дептранс уточнил, что склады потерянных вещей располагаются на станциях метро "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр". До этого говорилось, что с начала этого года пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах около 250 личных вещей. Самыми необычными находками являются кукольный домик, детский аккордеон и подборка журналов с выкройками. Кроме того, люди оставляли транспортные карты, социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, мешки со сменной обувью, варежки и перчатки, шарфы и шапки.