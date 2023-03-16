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1 час назад

Собянин: В Москве разработали уникальное оборудование для скорой помощи

Вечерняя Москваиещё 10

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» расширяет производство изделий для службы скорой помощи. Об этом в четверг, 16 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге.

В Москве разработали уникальное оборудование для скорой помощи
Фото: ТАССТАСС

По его словам, этим займется российская компания «Медплант», которая успешно зарекомендовала себя на отечественном рынке и уже оснастила свыше 25 тысяч машин скорой помощи по всей России. К примеру, в каждом автомобиле используется до 12 медизделий компании, а ее оранжевый чемодан-укладка уже успел стать легендарным.

Собянин также добавил, что в актуальных планах компании отмечено производство новой линейки инновационных продуктов, которые заменят ушедшие с российского рынка зарубежные аналоги.

Например, к сегодняшнему дню уже были запущены в производство одноразовый иммобилизационный пояс для стабилизации таза при травмах, а также индикатор эффективности сердечно-легочной реанимации. Кроме того, здесь производятся и одноразовые мединструменты.

На завершающих этапах разработки в настоящее время находятся портативный реанимационный монитор СО2, пульсоксиметр с жидкокристаллическим дисплеем и микромонитор СО2 для реанимобилей и реанимаций.

— Как резиденту ОЭЗ «Технополис Москва», мы оказываем компании «Медплант» особую поддержку: освобождение на 10 лет от налогов, льготы по аренде земли, режим свободной таможенной зоны и другие, — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин также рассказал, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» «Биокад» передал в медучреждения города более 670 тысяч лекарств.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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