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1 час назад

В Москве заметили первые подснежники

Мослента

На западе Москвы заметили первые подснежники. Фото распустившихся цветов опубликовали в группе «Фили М125» во «ВКонтакте».

В Москве заметили первые подснежники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Весна в Филях самая ранняя. Подснежники на Кастанаевской», — написала автор снимков. На кадрах видно, что зеленые стебли цветов показались из-под снега.

Ранее сроки прихода весеннего тепла в Москву назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозу, москвичам стоит ждать настоящей весны только с середины апреля, после полного таяния снега. Первым признаком потепления Вильфанд назвал дождь.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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