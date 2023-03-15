Дептранс назвал самые популярные станции БКЛ

Три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пользуются у москвичей наибольшей популярностью. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Речь идет о станциях «Текстильщики», «Каширская» и «Сокольники». Кроме того, благодаря открытию Кольца удалось разгрузить другие станции на 30 процентов.

Всего за первые восемь дней после бесплатного периода пассажиры совершили более 6,2 миллиона поездок по БКЛ, сообщили в Дептрансе. Отмечается, что в 70 процентах случаев жители и гости столицы пересаживались с других линий, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Большое кольцо в кратчайшие сроки стало очень популярной линией Московского метрополитена. Благодаря удобным маршрутам, пересадкам и экономии времени в пути БКЛ привлекает как постоянных пользователей метро, так и новых пассажиров, которые раньше не пользовались городским транспортом. Благодарим жителей города за доверие Московскому транспорту, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по всей БКЛ 1 марта. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.