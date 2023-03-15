В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
31 минуту назад

Дептранс назвал самые популярные станции БКЛ

Вечерняя Москваиещё 2

Три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пользуются у москвичей наибольшей популярностью. Об этом в среду, 15 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дептранс назвал самые популярные станции БКЛ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Речь идет о станциях «Текстильщики», «Каширская» и «Сокольники». Кроме того, благодаря открытию Кольца удалось разгрузить другие станции на 30 процентов.

Всего за первые восемь дней после бесплатного периода пассажиры совершили более 6,2 миллиона поездок по БКЛ, сообщили в Дептрансе. Отмечается, что в 70 процентах случаев жители и гости столицы пересаживались с других линий, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— Большое кольцо в кратчайшие сроки стало очень популярной линией Московского метрополитена. Благодаря удобным маршрутам, пересадкам и экономии времени в пути БКЛ привлекает как постоянных пользователей метро, так и новых пассажиров, которые раньше не пользовались городским транспортом. Благодарим жителей города за доверие Московскому транспорту, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по всей БКЛ 1 марта. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан благодаря БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий