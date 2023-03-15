В Москве начал работу центр Музея Булгакова

Там есть читальный зал, места для коворкинга, кафе, книжная и сувенирная лавки, а также многое другое. Это пространство открыто как для широкой аудитории читателей, так и для исследователей биографии и творчества Михаила Булгакова. Сообщается, что в центре музея теперь будет проходить международная научная конференция, посвященная наследию писателя, которая уже 10 лет собирает лучших исследователей-литературоведов и критиков в Москве.