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55 минут назад

Сергей Собянин рассказал о новом проекте для участников Московского долголетия

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О запуске нового проекта «Серебряное наставничество» для участников центров «Московского долголетия» и содействия семейному воспитанию рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Суть программы заключается в совместном времяпрепровождении пенсионеров и детей-сирот. У одних появилась возможность заботиться о тех, кто лишен семьи, а другие находятся под опекой. Кроме того, они смогут делиться друг с другу своим опытом и знаниями.

По словам мэра, подготовка взрослых участников начинается заранее: их консультируют специалисты по общению с детьми-сиротами.

Ранее Собянин назвал сроки появления новых школ и детских садов в Новой Москве. Запланирована постройка 8 и 14 заведений соответственно.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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