Суть программы заключается в совместном времяпрепровождении пенсионеров и детей-сирот. У одних появилась возможность заботиться о тех, кто лишен семьи, а другие находятся под опекой. Кроме того, они смогут делиться друг с другу своим опытом и знаниями.