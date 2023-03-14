Московский зоопарк показал видео с манулом Тимофеем, который находится в ожидании вкусного обеда. Об этом во вторник, 14 марта, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Тимоша в недоумении, что от него нужно. По мнению манула, у людей только одна функция — кормить котиков. Взгляд: «Мышов клади сюда и уходи! Сколько раз можно объяснять», — говорится в сообщении Telegram-канала «Московский зоопарк».

На кадрах животное аккуратно выглядывает из-за угла: не оставили ли ему люди каких-нибудь вкусняшек?

В минувшую пятницу, 10 марта, генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

В пресс-службе Московского зоопарка рассказали, что манул Тимофей ведет ночной образ жизни. Он предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по сугробам, крышам и лесенкам.