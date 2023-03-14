В Москве оборот цветочных магазинов 8 Марта вырос на 22%

Выручка цветочных магазинов 8 Марта в Москве составила 413 млн рублей, что в 22% больше по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник.

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"В Международный женский день выручка цветочных магазинов столицы без учета оптовых баз достигла 413 млн рублей - это в 13 раз больше среднесуточного оборота обычной среды в феврале. <...> В этом году в Международный женский день в Москве было куплено почти 124 тыс. букетов цветов - в восемь раз больше, чем в обычную среду в феврале. По сравнению с 8 Марта 2022 года оборот столичных флористов увеличился на 22%, количество чеков - на 8%. Сам же средний чек возрос на 12% - до 3 341 рубля", - сказал Ефимов.

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Отмечается, что помимо цветов, высоким спросом 8 Марта пользовались украшения. Суточная выручка ювелиров в праздничный день увеличилась в три раза и достигла 640 млн рублей, на столько же возросло количество транзакций - до 92 тыс. По сравнению с прошлым годом объем продаж в ювелирных магазинах повысился вдвое, количество чеков - в три раза, а вот сам средний чек сократился почти вполовину - до 7 тыс. рублей. То есть жители Москвы в этом году покупали украшения чаще, но при этом выбирали более бюджетные варианты.

По данным департамента экономической политики и развития города, столичные магазины косметики и парфюмерии увеличили в Международный женский день выручку вдвое - до 1,3 млрд рублей. Количество чеков на 91% превысило показатель в рядовой будний день, а средний размер транзакции вырос на 15%. Как и в случае с ювелирными изделиями, спрос на духи и косметику за год увеличился, при этом сами покупки стали несколько скромнее: средний чек снизился на 20% и составил 3 тыс. рублей.