Мосгорнаследие утвердило предмет охраны музея-квартиры Алексея Толстого

В столице утвердили предмет охраны здания, в котором расположена музей-квартира писателя Алексея Толстого. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: Пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля

— Сейчас в здании располагается музей писателя. В предмет охраны внесены композиция и оформление фасадов и интерьеров, исторические лестницы, окна и двери начала XX века, — сказала представитель мэрии.

Она уточнила, что при проведении работ специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ. Здание, расположенное на улице Спиридоновке, дом 2, строение 1, было построено в 1902 году по проекту архитектора Федора Шехтеля.

Толстой, как уточняется, переехал в этот дом в 1940-е годы. Квартира состояла из коридора, гостиной с камином, кухни, кабинета и еще нескольких помещений. Позднее, в 1987 году, ее превратили в музей.