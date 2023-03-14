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35 минут назад

Сергунина: Предмет охраны музея-квартиры Алексея Толстого утвержден в столице

Вечерняя Москваиещё 3

В столице утвердили предмет охраны здания, в котором расположена музей-квартира писателя Алексея Толстого. Об этом во вторник, 14 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мосгорнаследие утвердило предмет охраны музея-квартиры Алексея Толстого
Фото: Пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. ДаляПресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля

— Сейчас в здании располагается музей писателя. В предмет охраны внесены композиция и оформление фасадов и интерьеров, исторические лестницы, окна и двери начала XX века, — сказала представитель мэрии.

Она уточнила, что при проведении работ специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ. Здание, расположенное на улице Спиридоновке, дом 2, строение 1, было построено в 1902 году по проекту архитектора Федора Шехтеля.

Толстой, как уточняется, переехал в этот дом в 1940-е годы. Квартира состояла из коридора, гостиной с камином, кухни, кабинета и еще нескольких помещений. Позднее, в 1987 году, ее превратили в музей.

В 2023 году в Москве появится 10 мемориальных досок, посвященных героям Советского Союза. Среди них, уточнила Сергунина, значатся заслуженный пилот СССР генерал-лейтенант Леонид Жолудев, генерал-лейтенант и дважды Герой Советского Союза Василий Глазунов, генерал-полковник Сергей Ушаков и другие.

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