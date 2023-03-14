В Москве снизился спрос на услуги фитнес-клубов

В феврале 2023 года спрос на приобретение услуг фитнес-клубов и тренажерных залов в столице снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные Москве 24 предоставили специалисты аналитического ресурса "Чек Индекс" (принадлежит компании "Платформа ОФД").

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В целом по РФ средний чек на фитнес-услуги и занятия в тренажерных залах за февраль составил 3 343 рубля. Такой показатель на 3% выше, чем в аналогичный период в прошлом году. Вместе с тем число покупок снизилось на 8%. В столице чек на фитнес-услуги и занятия в тренажерных залах в последнем месяце зимы в среднем равнялся 4 723 рублям. Это на 8% ниже, чем годом ранее.

Тем не менее число покупок таких услуг в Москве снизилось на 9%. Чаще всего в феврале этого года в столице приобретали абонементы в тренажерный зал. Кроме того, сопровождение фитнес-тренера и детские билеты на физкультурно-оздоровительные услуги. Помимо силовых упражнений, в тренажерном зале были популярны занятия стретчингом, а также такие тренировки, как "здоровая спина" и "красивые ягодицы".