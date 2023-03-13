Тишковец спрогнозировал возвращение холодов в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столичный регион ещё вернутся холода.

«Сейчас на улице возникает иллюзорное ощущение наступления метеорологической весны. Солнце, всё начинает таять, столбики термометра приближаются к нулевой отметке, даже переваливают на плюс», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, наступление метеовесны — это устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок, что на данный момент маловероятно.

«По климату это произойдёт к концу марта. Долгосрочные прогнозы указывают на то, что нам стоит ожидать неоднократные возвраты холодов, поэтому ожидания наступления весны пока преждевременны», — пояснил Тишковец.

Он добавил, что настоящее тепло может наступить только во второй половине апреля.