В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
42 минуты назад

Синоптик Тишковец спрогнозировал возвращение холодов в Москве

RT на русском

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столичный регион ещё вернутся холода.

Тишковец спрогнозировал возвращение холодов в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас на улице возникает иллюзорное ощущение наступления метеорологической весны. Солнце, всё начинает таять, столбики термометра приближаются к нулевой отметке, даже переваливают на плюс», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, наступление метеовесны — это устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок, что на данный момент маловероятно.

«По климату это произойдёт к концу марта. Долгосрочные прогнозы указывают на то, что нам стоит ожидать неоднократные возвраты холодов, поэтому ожидания наступления весны пока преждевременны», — пояснил Тишковец.

Он добавил, что настоящее тепло может наступить только во второй половине апреля.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий