Москвичей предупредили о сильном снегопаде во вторник

В Москве во вторник, 14 марта ожидается снег, дождь и сильный ветер. Возможно образование гололедицы. Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на ЦОДД.

Отмечается, что снегопад пройдет в столичном регионе с с 3:00 до 21:00.

В столичном Дептрансе порекомендовали жителям столицы пользоваться для поездок общественным транспортом, особенно в часы пик.

В ведомстве посоветовали водителям избегать резких маневров, соблюдать осторожность на подъемах и спусках с мостов и эстакад.