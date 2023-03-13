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1 час назад

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и ветре во вторник

Агентство «Москва»иещё 3

Во вторник, 14 марта, с 3:00 до 15:00 в столице ожидаются снег и порывистый ветер. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с выходом балтийского циклона и его атмосферных фронтов, в Москве в период с 3:00 до 15:00 14 марта ожидаются снег, переходящий в мокрый снег и дождь, в утренние часы - местами гололед и налипание мокрого снега, местами с сохранением до 21:00 14 марта усиление южного ветра с порывами до 17 м/с. На дорогах - гололедица, утром - сильная», - отметили в пресс-службе.

В МЧС попросили горожан соблюдать осторожность.

Новости Москвы,Видео,МЧС России,Росгидромет,
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