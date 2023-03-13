«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с выходом балтийского циклона и его атмосферных фронтов, в Москве в период с 3:00 до 15:00 14 марта ожидаются снег, переходящий в мокрый снег и дождь, в утренние часы - местами гололед и налипание мокрого снега, местами с сохранением до 21:00 14 марта усиление южного ветра с порывами до 17 м/с. На дорогах - гололедица, утром - сильная», - отметили в пресс-службе.