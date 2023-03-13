В Москве пройдет форум информационных технологий в строительстве

На форуме речь пойдет об информационных системах управления проектами и цифровых паспортах, цифровых турах для информационного сопровождения строительно-монтажных работ.
15 марта в 10:00 в ГБУ «Мосстройинформ» (ул. 2-я Брестская, д. 6) стартует форум «ОпТИМальное строительство: как Стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования (ТИМ)». Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, мероприятие пройдет в гибридном формате, помимо живого общения будет вестись онлайн-трансляция.
По словам Лёвкина, в числе участников - Минстрой России, НОТИМ, ДОМ.РФ, а также представители органов исполнительной власти столичного Стройкомплекса и подведомственных организаций, инвестиционно-строительного сообщества, разработчики и программисты.
«Мосстройинформ регулярно выступает площадкой, где власти делятся опытом внедрения цифровых технологий. Стройкомплекс Москвы сегодня наглядный пример того, как можно адаптировать передовые технологии отечественных производителей в короткие сроки и наладить бизнес-процессы в новой реальности. Мы с коллегами из Департамента градостроительной политики Москвы и других отраслевых организаций рады делиться своими находками. На этом форуме мы хотим открыто поговорить о существующих проблемах цифровой трансформации и методах их решения», - поделилась мнением директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова.
В ходе встречи речь пойдет об информационных системах управления проектами, цифровом двойнике города и цифровых паспортах, цифровых турах для информационного сопровождения строительно-монтажных работ. Также практикующие специалисты поделятся опытом проектирования объектов городского заказа с применением ТИМ и создания информационных моделей, расскажут о российском софте и консолидации цифровых источников данных в реализации ТИМ.
«Сегодня «цифра» стала неотъемлемой частью нашей жизни и уверенно вошла в строительную отрасль. Стройкомплекс Москвы ведет системную работу по внедрению стандартов цифровой экономики в строительстве. В этой сфере уже наработан обширный опыт и есть успехи в цифровизации, - подчеркнул руководитель Департамента Сергей Лёвкин. - Технологии электронного моделирования, электронные услуги и сервисы доказали, что с их помощью можно улучшить контроль над расходами и увеличить точность расчетов, а также сократить сроки строительства, сделав строительный цикл более прозрачным и понятным, что соответствует поручению Мэра Москвы С.Собянина».
Форум – проект Департамента градостроительной политики, реализуемый совместно с ГБУ «Мосстройинформ», Научно-проектным центром «Развитие города» и проектом «СтроимПросто».
Регистрация участников по ссылке.