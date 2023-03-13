В Москве пройдет форум информационных технологий в строительстве

«Сегодня «цифра» стала неотъемлемой частью нашей жизни и уверенно вошла в строительную отрасль. Стройкомплекс Москвы ведет системную работу по внедрению стандартов цифровой экономики в строительстве. В этой сфере уже наработан обширный опыт и есть успехи в цифровизации, - подчеркнул руководитель Департамента Сергей Лёвкин. - Технологии электронного моделирования, электронные услуги и сервисы доказали, что с их помощью можно улучшить контроль над расходами и увеличить точность расчетов, а также сократить сроки строительства, сделав строительный цикл более прозрачным и понятным, что соответствует поручению Мэра Москвы С.Собянина».