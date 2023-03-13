Причиной задержки движения на БКЛ стало нарушение правил безопасности на коммерческом строительстве вблизи тоннеля

Компания «Донстрой» организовала бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» без согласования с Московским метрополитеном, говорится в сообщении. Из-за отсутствия строительного контроля бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь. В результате на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская» было остановлено движение поездов.