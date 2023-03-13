С потолка станции БКЛ «Рижская» демонтируют «ковер-самолет»

С потолка станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Рижская» в Москве в понедельник, 13 марта, демонтируют цифровую инсталляцию в виде ковра-самолета. LED-экран был установлен компанией МТС и по договору он должен был находиться на станции с 1 по 13 марта, сообщается на сайте компании.