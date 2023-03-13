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19 минут назад

Дождь и мокрый снег обрушатся на Москву 14 марта

Вечерняя Москва

Во вторник, 14 марта, на столицу обрушатся мокрый снег и дождь. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дождь и мокрый снег обрушатся на Москву 14 марта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, самым холодным днем недели станет понедельник, 13 марта. В этот день в столице преобладают северные массы из-за перемещения воздуха в город по необычной траектории. С Карского моря вдоль северных границ нашей страны воздушные массы опускаются до Скандинавии, потом на юг и уже оттуда приходят в европейскую часть России.

Это явление способствовало тому, что ночью температура в городе была морозной. При этом такой воздушный поток сохранится и в ближайшую ночь.

— Температура воздуха будет от минус четырех до минус шести градусов по Москве. Но уже днем в столицу будет поступать воздух теплого направления, который берет свое начало на юге. Генетически он будет средиземноморским и ближневосточным, поэтому уже во вторник, 14 марта, температура воздуха существенно повысится — до плюс трех–пяти градусов. Кроме того, во вторник прогнозируются осадки в виде мокрого дождя и снега, — заключил синоптик.

Также Вильфанд рассказал «ВМ» о погоде на текущей неделе в столице.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшие дни в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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