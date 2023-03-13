Дождь и мокрый снег обрушатся на Москву 14 марта

— Температура воздуха будет от минус четырех до минус шести градусов по Москве. Но уже днем в столицу будет поступать воздух теплого направления, который берет свое начало на юге. Генетически он будет средиземноморским и ближневосточным, поэтому уже во вторник, 14 марта, температура воздуха существенно повысится — до плюс трех–пяти градусов. Кроме того, во вторник прогнозируются осадки в виде мокрого дождя и снега, — заключил синоптик.