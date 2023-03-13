Жилой комплекс с офисным центром построят в Лефортове

Девелопер STONE HEDGE построит в столичном районе Лефортово жилой комплекс с офисным центром. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Сейчас на территории в 4,6 гектара располагаются производственные здания общей площадью 42 818 квадратных метров. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) было внесено на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) под руководством Сергея Собянина.

"Функциональное назначение позволит разместить на них жилую застройку, места для хранения автотранспорта, объекты делового управления, а также объекты по обслуживанию жилой застройки и предоставлению коммунальных услуг", – цитируют Пятову на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь новой постройки может составить 137 тысяч квадратных метров. Около 37 тысяч "квадратов" отведут под жилые территории, еще 100 тысяч "квадратов" станут нежилыми.