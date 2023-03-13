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55 минут назад

Жилой комплекс с офисным центром построят в Лефортове

Москва24иещё 4

Девелопер STONE HEDGE построит в столичном районе Лефортово жилой комплекс с офисным центром. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Жилой комплекс с офисным центром построят в Лефортове
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

Сейчас на территории в 4,6 гектара располагаются производственные здания общей площадью 42 818 квадратных метров. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) было внесено на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) под руководством Сергея Собянина.

"Функциональное назначение позволит разместить на них жилую застройку, места для хранения автотранспорта, объекты делового управления, а также объекты по обслуживанию жилой застройки и предоставлению коммунальных услуг", – цитируют Пятову на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь новой постройки может составить 137 тысяч квадратных метров. Около 37 тысяч "квадратов" отведут под жилые территории, еще 100 тысяч "квадратов" станут нежилыми.

До этого стало известно, что в ТиНАО построят жилой комплекс "Квартал Западный". Фасады постройки оформят в стиле пиксель-арт. По цветовому решению ЖК будет перекликаться с жилым кварталом "Новое Внуково", который располагается по другую сторону реки Незнайки.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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