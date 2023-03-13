Движение на Большой кольцевой линии полностью восстановлено

Движение поездов на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена от станции "Аминьевская" до станции "Новаторская" восстановлено после проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено в 12:25", - значится в публикации.

Сообщение о прекращении движения на участке Большого кольца появилось в Telegram-канале столичного Дептранса в 10:42. Отмечалось, что в обратном направлении - против часовой стрелки - поезда следовали с увеличенными интервалами. В качестве причины сбоя была указана "проверка инфраструктуры". Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным городским транспортом.

Как сообщил ТАСС очевидец, в перегоне между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская" был поток воды.