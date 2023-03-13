В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Движение на Большой кольцевой линии полностью восстановлено

ТАССиещё 13

Движение поездов на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена от станции "Аминьевская" до станции "Новаторская" восстановлено после проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движение на Большой кольцевой линии полностью восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено в 12:25", - значится в публикации.

Сообщение о прекращении движения на участке Большого кольца появилось в Telegram-канале столичного Дептранса в 10:42. Отмечалось, что в обратном направлении - против часовой стрелки - поезда следовали с увеличенными интервалами. В качестве причины сбоя была указана "проверка инфраструктуры". Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным городским транспортом.

Как сообщил ТАСС очевидец, в перегоне между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская" был поток воды.

Данный участок Большого кольца был открыт 7 декабря 2021 года.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий