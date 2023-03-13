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15 минут назад

На участке БКЛ московского метро нет движения поездов

ТАССиещё 1

Движение поездов на участке Большой кольцевой линии московского метро от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" прервано для проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На участке БКЛ московского метро нет движения поездов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет движения поездов от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что на Большом кольце временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке также для проверки инфраструктуры.

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