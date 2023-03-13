На участке БКЛ московского метро нет движения поездов

Движение поездов на участке Большой кольцевой линии московского метро от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" прервано для проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Нет движения поездов от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" для проверки инфраструктуры. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Ранее сообщалось, что на Большом кольце временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке также для проверки инфраструктуры.