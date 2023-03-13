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54 минуты назад

В Москве уровень безработицы снизился до 0,37%

ТАСС

Уровень безработицы в Москве снизился до 0,37% впервые с 2019 года. Всего на данный момент в городе зарегистрированы 26,9 тыс. безработных, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве снизился уровень безработицы
Фото: ТАССТАСС

"Ситуация на столичном рынке труда остается стабильной. В начале марта уровень безработицы впервые с конца 2019 года снизился до 0,37%", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, с начала 2023 года число нетрудоустроенных граждан снизилось на 1,3 тыс. человек, или на 4,5%. Сейчас в городе зарегистрированы 26,9 тыс. безработных.

"Санкции и уход зарубежных компаний с отечественного рынка дали толчок для развития импортозамещения, прежде всего в сфере промышленности и IТ-отрасли. Многие предприятия стали использовать разработки и товары, произведенные в России и дружественных странах, это привело к расширению штата и привлечению новых сотрудников", - добавил Ефимов.

В агрегированной базе службы занятости населения города Москвы в начале марта насчитывалось около 400 тыс. вакансий. Таким образом, на одного безработного гражданина, зарегистрированного в службе занятости, приходилось около 15 предложений о работе.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
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