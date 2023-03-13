В «Фобосе» предрекли москвичам неоднократное возвращение холодов

«Сейчас на улице возникает иллюзорное ощущение наступления метеорологической весны. Солнце, всё начинает таять, столбики термометра приближаются к нулевой отметке, даже переваливают на плюс. Думаю, что эта неделя принесёт нам ощущение этой метеовесны. Да, ночами ещё будет подмораживать до минус одного-шести градусов. Но днём уже устойчивые плюсы. Я думаю, что к середине недели мы выйдем на плюс два-семь, плюс три-восемь. Время от времени ещё будут выпадать осадки, но уже в основном в виде мокрого снега, переходящего в дожди. А к следующим выходным будет погода солнечная, сухая и по-весеннему тёплая.