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52 минуты назад

В «Фобосе» предрекли москвичам неоднократное возвращение холодов

Говорит Москваиещё 17

Жителям столицы не стоит ожидать потепления ранее второй половины апреля.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас на улице возникает иллюзорное ощущение наступления метеорологической весны. Солнце, всё начинает таять, столбики термометра приближаются к нулевой отметке, даже переваливают на плюс. Думаю, что эта неделя принесёт нам ощущение этой метеовесны. Да, ночами ещё будет подмораживать до минус одного-шести градусов. Но днём уже устойчивые плюсы. Я думаю, что к середине недели мы выйдем на плюс два-семь, плюс три-восемь. Время от времени ещё будут выпадать осадки, но уже в основном в виде мокрого снега, переходящего в дожди. А к следующим выходным будет погода солнечная, сухая и по-весеннему тёплая.

Но я бы не обольщался, так как наступление метеовесны — это устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок, а это на сегодняшний момент маловероятно. По климату это произойдёт к концу марта. Долгосрочные прогнозы указывают на то, что нам стоит ожидать неоднократные возвраты холодов, поэтому ожидания наступления весны пока преждевременны. Я думаю, что настоящее тепло наступит во второй половине апреля. Эта весна будет в столичном регионе очень неустойчива».

В Москве за сутки выпало 18 миллиметров осадков. Это составляет почти половину (46%) от месячной нормы марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что сегодняшний день стал самым мокрым 12 марта за всё время наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, с 1949 года. До этого рекорд по количеству дождя и снега принадлежал 12 марта 1998 года.

Новости Москвы,Видео,Михаил Леус,Евгений Тишковец,ВДНХ,
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