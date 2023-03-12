В Москве обновят более 6,5 тыс. фонарей

Улицы и дороги Москвы освещают более 1 млн ламп, в течение этого года в городе обновят свыше 6,5 тыс. фонарей обновят, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: МТРК «Мир» МТРК «Мир»

По его словам, все новые фонари и подсветку в столице устанавливают со светодиодными лампами, они долговечные и экономят до 30% электроэнергии.

«Светодиоды дают теплый белый свет, приятный глазу. В «Зарядье», на набережных, Садовом и Бульварном кольце, на разных городских памятниках именно такое мягкое освещение», – заявил градоначальник.

Собянин отметил, что в Москве более трети единиц наружного освещения оборудованы «умными» датчиками, с помощью них контролируется работа ламп. Кроме того, специалисты могут на расстоянии регулировать включение и выключение подсветки, а также регулировать напряжение.