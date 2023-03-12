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1 час назад

В Москве в этом году обновят более 6,5 тыс. фонарей

Мир24

Улицы и дороги Москвы освещают более 1 млн ламп, в течение этого года в городе обновят свыше 6,5 тыс. фонарей обновят, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве обновят более 6,5 тыс. фонарей
Фото: МТРК «Мир»МТРК «Мир»

По его словам, все новые фонари и подсветку в столице устанавливают со светодиодными лампами, они долговечные и экономят до 30% электроэнергии.

«Светодиоды дают теплый белый свет, приятный глазу. В «Зарядье», на набережных, Садовом и Бульварном кольце, на разных городских памятниках именно такое мягкое освещение», – заявил градоначальник.

Собянин отметил, что в Москве более трети единиц наружного освещения оборудованы «умными» датчиками, с помощью них контролируется работа ламп. Кроме того, специалисты могут на расстоянии регулировать включение и выключение подсветки, а также регулировать напряжение.

Ранее Собянин рассказал, что самые красивые виды на ночную панораму Москвы открываются с Большого Устьинского, Патриаршего, Крымского, Третьяковского и Большого Каменного мостов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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