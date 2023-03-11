Собянин: за последние 12 лет Москва стала ярче в два раза

Более 1 млн ламп освещают улицы Москвы, город стал ярче за 12 лет в два раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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"Москва стала в два раза ярче, чем 12 лет назад. Город освещают больше 1 млн ламп. Все новые фонари и подсветка в Москве устанавливаются со светодиодными лампами. Они в несколько раз долговечнее устаревших натриевых и галогеновых и экономят до 30% электроэнергии", - написал Собянин.

По его словам, светодиоды дают теплый белый свет. В "Зарядье", на набережных, Садовом и Бульварном кольцах, на разных городских памятниках именно такое освещение. Сейчас уже половина всех уличных светильников светодиодные. Остальную часть ламп поменяют постепенно, когда у них заканчивается срок эксплуатации. В этом году планируется обновить 6,5 тыс. фонарей.