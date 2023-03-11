В воскресенье жителей Москвы ожидает ухудшение погодных условий: выпадут осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, на дорогах образуется гололедица. Ожидается, что снежный покров в городе увеличится примерно на 6 см. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности. Власти просят москвичей быть бдительными на улице, а автомобилистам рекомендовано избегать резких манёвров на дороге.

Завершение выходных для москвичей пройдёт на фоне ухудшения температурного фона. Это следует из данных Гидрометцентра России. В столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за осадков в виде ледяного дождя.

«В связи с прохождением тёплого атмосферного фронта в период с девяти часов вечера 11 марта до девяти утра 12 марта в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, гололёд, налипание мокрого снега, усиление юго-восточного и южного ветра с порывами до 18 м/с, гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре также проинформировали, что осадки в столице прекратятся только в среду, 15 марта.

В воскресенье, 12 марта, будет облачно с осадками в виде снега, мокрого снега, в ночные часы пройдёт ледяной дождь, ветер ночью юго-восточный и южный, днём — южный с переходом на западный, 6—11 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Воздух днём прогреется до +3...+5 °С.

В понедельник, 13 марта, значения столбиков термометров днём опустятся до 0...-2 °С, будет облачно, местами возможен небольшой снег, ветер юго-западный, 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Во вторник, 14 марта, прогнозируется дождь и мокрый снег, температура +2...+4 °С.

«Как правило, ледяной дождь, особенно продолжительный, приводит к образованию большой наледи. Её толщина может достигать 30—40 мм, а это в первую очередь значительный вес. Всё зависит от продолжительности этого ледяного дождя. Но, судя по скорости перемещения тёплого фронта, он будет не слишком долгим — часа полтора-два. И самое главное — в тёплом секторе, когда температура повысится, идёт достаточно хорошее потепление. Поэтому есть вероятность, что образовавшаяся в результате ледяного дождя наледь достаточно быстро растает», — заявил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера воскресенья»

В столичной мэрии также предупредили горожан об ухудшении погоды и возможном росте числа ДТП. Жителей столицы просят быть предельно внимательными и аккуратными на улице, двигаться не спеша, по возможности пользоваться общественным транспортом. Автомобилистам рекомендовано строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров, а также не парковать транспортные средства вблизи деревьев.

«На деревьях и линиях электропередачи возможно образование тяжёлой наледи. На дорогах гололедица. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера воскресенья: дождь и снег будут идти весь день. Возможны повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций, частичный повал деревьев, заторы на дорогах, ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение случаев травматизма среди населения», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В свою очередь, заммэра столицы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в период с 11 по 13 марта прирост снега в городе может составить до 6 см. В связи с этим городские службы перешли на работу в режиме повышенной готовности, тогда как аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находятся на круглосуточном дежурстве.

По данным мэрии, особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.