Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящей непогоды, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ближайшие три дня в Москве ожидается мокрый снег и гололед. Он призвал жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах и тротуарах.

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Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 11 по 13 марта ожидается мокрый снег, осадки, возможен гололед, прирост снега может составить до шести сантиметров. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что столичные службы находятся на круглосуточном дежурстве, в уборке задействуют всю необходимую технику, средства малой механизации и бригады дворников. В случае выпадения осадков будет происходить механизированное прометание дорог, особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.