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22 минуты назад

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

News.ru

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящей непогоды, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ближайшие три дня в Москве ожидается мокрый снег и гололед. Он призвал жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах и тротуарах.

Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности
Фото: ТАССТАСС

Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 11 по 13 марта ожидается мокрый снег, осадки, возможен гололед, прирост снега может составить до шести сантиметров. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, — сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что столичные службы находятся на круглосуточном дежурстве, в уборке задействуют всю необходимую технику, средства малой механизации и бригады дворников. В случае выпадения осадков будет происходить механизированное прометание дорог, особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве к воскресенью, 12 марта, потеплеет до плюс пяти градусов, однако эту температуру люди не смогут почувствовать из-за сильной влажности и порывистого ветра. По его словам, температура будет ощущаться как отрицательная.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Петр Бирюков,
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