Названа опасная особенность погоды в Москве

Названа опасная особенность воскресной погоды в Москве. В городе потеплеет до плюс 5 градусов, но все испортят влажность, снег, дождь и сильный ветер. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

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Как сообщил синоптик, утром в субботу в Москву начнут поступать воздушные массы, которые возникли близ Турции. К вечеру температура повысится на 13-14 градусов. Она будет повышаться весь день и к позднему вечеру достигнет отметки от 0 до минус 2 градусов.

Это будет сопровождаться очень сильным ветром - 15-20 метров в секунду.

В воскресенье столица также будет находиться в теплом секторе циклона. Температура ночью будет от минус 2 до 0 градусов, а днем потеплеет до плюс 3 – плюс 5.

«Но москвичи не ощутят этого тепла», - предупредил Вильфанд.

Этому будут способствовать мокрый снег и дождь вкупе с порывами ветра 17 метров в секунду. Кроме того, воздух будет насыщен влагой.

В итоге у горожан и гостей города будет ощущение отрицательной температуры.