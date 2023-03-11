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32 минуты назад

Москвичей просят перенести поездки на автомобилях из-за непогоды

Агентство «Москва»иещё 3

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Москвичей просят перенести поездки на автомобилях из-за непогоды
Фото: ТАССТАСС

«Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 11 по 13 марта ожидается мокрый снег, осадки, возможен гололед, прирост снега может составить до 6 см. В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников», - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, подготовлены генераторы. Также городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться несколько раз в соответствии с погодной ситуацией. Особое внимание специалисты уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В пресс-службе просили горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, а также по возможности перенести поездки на автомобилях.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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