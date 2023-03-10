"Вместе с этим мы развиваем "Солнце Москвы" как одну из главных площадок столицы для проведения праздников. За это время организовано 10 крупных городских мероприятий и более 50 творческих бесплатных мастер-классов. Среди них: гастро-музыкальный проект "Зима на Солнце", Новый год, День всех влюбленных, 8 Марта и другие", - добавили в пресс-службе.