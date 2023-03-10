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28 минут назад

Более 4 млн человек посетители территорию "Солнце Москвы" на ВДНХ с момента открытия

ТАСС

Территорию "Солнце Москвы", которая расположена на ВДНХ, посетили более 4 млн человек с момента ее открытия. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора в пятницу.

"Шесть месяцев назад рядом с Южным входом ВДНХ открылось новое общественное пространство "Солнце Москвы", объединяющее крупнейшее в Европе колесо обозрения и многофункциональный комплекс с кафе и ресторанами. <…> За полгода работы "Солнце Москвы" стало одной из самых популярных городских площадок - с сентября 2022 года по март 2023 года территорию посетили более 4 млн человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что "Солнце Москвы" постепенно становится обязательным местом посещения в программе у региональных и иностранных туристов.

"Вместе с этим мы развиваем "Солнце Москвы" как одну из главных площадок столицы для проведения праздников. За это время организовано 10 крупных городских мероприятий и более 50 творческих бесплатных мастер-классов. Среди них: гастро-музыкальный проект "Зима на Солнце", Новый год, День всех влюбленных, 8 Марта и другие", - добавили в пресс-службе.

В предстоящем весенне-летнем сезоне гостей ожидают множество событий, среди которых фестивали, детские мероприятия, выступления музыкантов и комиков, встречи с артистами, писателями, спортсменами. На "Солнце Москвы" отметят государственные и городские праздники - День космонавтики, День Победы и другие.

Новости Москвы,ВДНХ,
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