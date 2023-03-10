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7 минут назад

Москвичей предупредили о метели в ночь на 11 марта

Москва24

Жителей столицы предупредили о метели и сильном ветре, которые ожидаются в городе с 03:00 до 12:00 11 марта. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Москвичей предупредили о метели в ночь на 11 марта
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 11 марта в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду", – говорится в публикации.

Отмечается, что есть риск гололедицы и снежных заносов. Городские службы прикладывают все усилия, чтобы быстро справиться с последствиями непогоды. Они также внимательно следят за состоянием улично-дорожной сети. Автомобилистов призвали сохранять внимательность, не превышать скорость и держать дистанцию с другими машинами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные. Он отметил, что в ночь на 11 марта москвичей ожидают низкие температуры. Столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов мороза, днем будет от -7 до -9 градусов. Атмосферное давление окажется ниже нормы на 15–18 миллиметров ртутного столба.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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