Москвичей предупредили о метели в ночь на 11 марта

Жителей столицы предупредили о метели и сильном ветре, которые ожидаются в городе с 03:00 до 12:00 11 марта. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

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"По прогнозам синоптиков, в ночь на 11 марта в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду", – говорится в публикации.

Отмечается, что есть риск гололедицы и снежных заносов. Городские службы прикладывают все усилия, чтобы быстро справиться с последствиями непогоды. Они также внимательно следят за состоянием улично-дорожной сети. Автомобилистов призвали сохранять внимательность, не превышать скорость и держать дистанцию с другими машинами.