Собянин: Более 180 видов услуг предоставляется в ветеринарных клиниках Москвы

Более 180 видов услуг предоставляется в ветеринарных клиниках Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Госветслужбе Москвы - 90 лет. В 26 государственных клиниках для питомцев доступны практически все современные виды обследований: УЗИ, ЭКГ, КТ - всего больше 180 услуг», - говорится в сообщении. Мэр отметил, что подготовке ветеринарных специалистов, а также повышению их квалификации уделяется отдельное внимание - в госветклиниках работают врачи, специализирующиеся на отдельных системах и органах, а также на лечении экзотических питомцев. «Ветеринарная автоматизированная система - ВетАС - сохраняет информацию о каждом приеме в госветклинике, назначения врачей, результаты анализов. Также, что очень удобно, есть напоминание о плановых прививках. Благодаря масштабной кампании по вакцинации животных за последние пять лет в Москве было сделано больше 2,5 млн прививок. За это время в шесть раз сократились случаи заболевания бешенством», - добавил Собянин.
Он подчеркнул, что профилактика заразных болезней, в том числе общих для животных и человека - одна из основных задач Госветслужбы Москвы. По его словам, за последние пять лет специалисты провели больше 600 тыс. исследований биоматериалов.
«С 2011 года в Москве работает государственная ветеринарная помощь на дому. Ветврачи приезжают к пациентам на спецавтомобилях. За последний год служба совершила 3,3 тыс. выездов. За оценкой безопасности продукции на московских рынках и ярмарках следят больше 50 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. А на ярмарках выходного дня работают передвижные лаборатории», - отметил Собянин.
Мэр подчеркнул, что власти столицы будут продолжать развивать ветеринарную службу, внедрять новые технологии и улучшать качество предоставляемых услуг.