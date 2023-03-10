В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
15 минут назад

Собянин: Более 180 видов услуг предоставляется в ветеринарных клиниках Москвы

Агентство «Москва»иещё 2

Более 180 видов услуг предоставляется в ветеринарных клиниках Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: Более 180 видов услуг предоставляется в ветеринарных клиниках Москвы
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

«Госветслужбе Москвы - 90 лет. В 26 государственных клиниках для питомцев доступны практически все современные виды обследований: УЗИ, ЭКГ, КТ - всего больше 180 услуг», - говорится в сообщении. Мэр отметил, что подготовке ветеринарных специалистов, а также повышению их квалификации уделяется отдельное внимание - в госветклиниках работают врачи, специализирующиеся на отдельных системах и органах, а также на лечении экзотических питомцев. «Ветеринарная автоматизированная система - ВетАС - сохраняет информацию о каждом приеме в госветклинике, назначения врачей, результаты анализов. Также, что очень удобно, есть напоминание о плановых прививках. Благодаря масштабной кампании по вакцинации животных за последние пять лет в Москве было сделано больше 2,5 млн прививок. За это время в шесть раз сократились случаи заболевания бешенством», - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что профилактика заразных болезней, в том числе общих для животных и человека - одна из основных задач Госветслужбы Москвы. По его словам, за последние пять лет специалисты провели больше 600 тыс. исследований биоматериалов.

«С 2011 года в Москве работает государственная ветеринарная помощь на дому. Ветврачи приезжают к пациентам на спецавтомобилях. За последний год служба совершила 3,3 тыс. выездов. За оценкой безопасности продукции на московских рынках и ярмарках следят больше 50 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. А на ярмарках выходного дня работают передвижные лаборатории», - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что власти столицы будут продолжать развивать ветеринарную службу, внедрять новые технологии и улучшать качество предоставляемых услуг.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий