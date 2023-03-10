Собянин: Более 180 видов услуг предоставляется в ветеринарных клиниках Москвы

«Госветслужбе Москвы - 90 лет. В 26 государственных клиниках для питомцев доступны практически все современные виды обследований: УЗИ, ЭКГ, КТ - всего больше 180 услуг», - говорится в сообщении. Мэр отметил, что подготовке ветеринарных специалистов, а также повышению их квалификации уделяется отдельное внимание - в госветклиниках работают врачи, специализирующиеся на отдельных системах и органах, а также на лечении экзотических питомцев. «Ветеринарная автоматизированная система - ВетАС - сохраняет информацию о каждом приеме в госветклинике, назначения врачей, результаты анализов. Также, что очень удобно, есть напоминание о плановых прививках. Благодаря масштабной кампании по вакцинации животных за последние пять лет в Москве было сделано больше 2,5 млн прививок. За это время в шесть раз сократились случаи заболевания бешенством», - добавил Собянин.