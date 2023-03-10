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36 минут назад

Около 15 тыс. человек посетили специальную программу в "Москвариуме"

ТАСС

Специальная программа в честь Международного женского дня прошла в "Москвариуме" на ВДНХ, ее посетили порядка 15 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения в пятницу.

Около 15 тыс. человек посетили специальную программу в "Москвариуме"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Многофункциональный научно-развлекательный комплекс "Москвариум" при поддержке медиабренда и проекта "Спортивные выходные" 8 марта превратился в морской курорт. Порядка 15 тыс. гостей окунулись в атмосферу отдыха и релакса в рамках мероприятия "Дорогой, я в отпуск", - рассказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, посетители "Москвариума" начали праздничное утро с балетной тренировки под руководством Самиры Мустафаевой в окружении морских обитателей аквариума. А днем организаторы подготовили мастер-классы, встречи с экспертами по стилю, макияжу и здоровому образу жизни и многое другое.

"Каждый час в главном морском аквариуме водолаз с большой праздничной открыткой и букетом роз поздравлял девушек с 8 Марта", - добавили в "Москвариуме".

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