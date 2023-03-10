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45 минут назад

Стала известна судьба московской квартиры знаменитого композитора Свиридова

Мослента

О судьбе квартиры знаменитого советского композитора Георгия Свиридова в беседе с «Мослентой» рассказала жительница дома №36 на Большой Грузинской улице Ольга Захарова. С ее слов стало известно, что жилье музыканта в центре Москвы продали из-за отказа в госфинасировании музея.

Стала известна судьба московской квартиры знаменитого композитора Свиридова
Фото: ТАССТАСС

«Наверное, самый знаменитый жилец нашего дома — композитор Георгий Свиридов. Сюиту "Метель" он написал именно здесь», — рассказала москвичка.

По словам Захаровой, родственники композитора добивались государственного финансирования, чтобы сделать 62-метровую квартиру музыканта мемориальной, однако получили отказ. После этого жилье пришлось продать, отметила она.

Ранее о знаменитых жильцах легендарной сталинской высотки на Садовой-Спасской улице рассказал председатель совета дома Артур Хабаров. По его словам, сюда селили сотрудников министерства и людей из правительства, а также знаменитостей.

Новости Москвы,Ольга Захарова,Георгий Свиридов,
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